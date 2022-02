https://fr.sputniknews.com/20220218/un-drone-traverse-la-frontiere-israelienne-depuis-le-liban-1055217024.html

Un drone traverse la frontière israélienne depuis le Liban

Un drone traverse la frontière israélienne depuis le Liban

Tsahal a mobilisé sa défense aérienne pour intercepter un drone qui a violé la frontière israélienne depuis le Liban. 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T11:29+0100

2022-02-18T11:29+0100

2022-02-18T12:45+0100

liban

israël

international

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1045594338_0:125:3073:1854_1920x0_80_0_0_0ae6119e2d5b2fb0e0b705ebf7e935a4.jpg

L'armée israélienne a déclaré qu'un drone avait pénétré dans l'espace aérien du pays depuis le Liban ce vendredi 18 février, déclenchant des sirènes dans certaines parties du nord d'Israël. "Des intercepteurs Dôme de fer ont été déclenchés conformément au protocole et des chasseurs ont été dépêchés pour patrouiller dans la zone. Aucune instruction spéciale n'a été donnée aux civils de la zone", a déclaré l'armée dans un communiqué. Aucun autre détail n'a été communiqué dans l’immédiat.Israël et le HezbollahDans un discours prononcé le 16 février, le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah a déclaré qu’ils ont commencé "depuis longtemps à produire des drones" localement, soulignant que la formation chiite n'avait pas besoin d'en importer de son allié iranien. Il avait également fait savoir que le Hezbollah était désormais capable de convertir ses missiles en ogives de précision, et qu'il faisait cela "depuis des années déjà".En 2006 a eu lieu la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah qui avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.

liban

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

liban, israël, international, drone