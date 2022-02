https://fr.sputniknews.com/20220218/un-navire-transportant-plus-dun-millier-de-voitures-de-luxe-prend-feu-au-large-des-acores-1055219635.html

Un navire transportant plus d'un millier de voitures de luxe prend feu au large des Açores

Un navire transportant plus d'un millier de voitures de luxe prend feu au large des Açores

Un cargo transportant des milliers de voitures Porsche, Audi et Bentley entre l'Allemagne et les États-Unis a pris feu au large de l'archipel portugais des... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T14:04+0100

2022-02-18T14:04+0100

2022-02-18T14:04+0100

archipel des açores

cargo

automobile

incendie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1045828642_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0bc952cd1321d36fff6c036bc8f030af.jpg

Le navire, battant pavillon panaméen, avait quitté le port d'Emden, au nord-ouest de l'Allemagne - où Volkswagen possède une usine - pour rejoindre Davisville, aux États-Unis, d'après le site MarineTraffic, qui fournit des informations sur les mouvements des navires à travers le monde.Les 22 membres d'équipage à bord ont été évacués mercredi, lorsque l'incendie s'est déclaré, et il n'y a pas de blessés, a indiqué la marine portugaise dans un communiqué.Environ 1.100 Porsche et 189 Bentley se trouvaient à bord du navire, selon les porte-parole des marques. Audi, marque haut de gamme de Volkswagen, a confirmé que certains de ses véhicules étaient également à bord, sans préciser leur nombre ni fournir de détails sur leur sort.Selon un courriel interne de la filiale américaine de Volkswagen, le navire transportait 3.965 véhicules des marques VW, Porsche, Audi et Lamborghini, rapporte le journal allemand Handelsblatt.Le groupe allemand n'a pas confirmé le nombre total de voitures à bord et a dit attendre des informations supplémentaires.Le YouTuber américain Matt Farah, dont la chaîne de critiques automobiles "The Smoking Tire" compte plus d'un million d'abonnés, a dit sur Twitter avoir été contacté par un concessionnaire lui confirmant que la Porsche qu'il avait commandée était à bord du navire.Une photo publiée mercredi sur le site web de l'autorité maritime portugaise montre des nuages de fumée s'échappant du navire.Le capitaine du port de Horta, dans l'île de Faial, a déclaré jeudi soir à l'agence de presse portugaise Lusa que le feu était toujours actif mais sous contrôle.Les autorités locales n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

archipel des açores

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

archipel des açores, cargo, automobile, incendie