https://fr.sputniknews.com/20220218/une-greve-perturbe-fortement-le-trafic-du-metro-parisien-1055215931.html

Une grève perturbe fortement le trafic du métro parisien

Une grève perturbe fortement le trafic du métro parisien

Le trafic était fortement perturbé vendredi sur les lignes du métro parisien et sur les lignes du RER qu'elle exploite en raison d'un mouvement social pour des... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T10:37+0100

2022-02-18T10:37+0100

2022-02-18T10:37+0100

france

grève

métro

rer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103930/38/1039303857_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_67efc6b81a5599ac6dc1de6c9e70b5c1.jpg

Sur son site internet, le RATP indique que le trafic est interrompu sur six lignes.Sur huit autres lignes, le trafic ne fonctionnera parfois qu'aux heures de pointe et qu'entre certaines stations, avec un trafic fortement perturbé avec entre un train sur deux et un train sur quatre. Des stations de métro seront également fermées.Seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, la RATP prévenant toutefois d'un risque de saturation.Sur les réseaux A et B du RER, le trafic sera également perturbé avec un train sur deux aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, grève, métro, rer