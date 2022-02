https://fr.sputniknews.com/20220218/une-operation-de-sauvetage-en-cours-apres-lincendie-dun-ferry-entre-la-grece-et-litalie-1055218471.html

Une opération de sauvetage en cours après l'incendie d'un ferry entre la Grèce et l'Italie

Deux passagers d'un ferry qui a pris feu entre la Grèce et l'Italie tôt vendredi matin étaient encore pris au piège à bord du navire tandis que plusieurs... 18.02.2022, Sputnik France

Ces derniers ont dit que 239 passagers et 51 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'Euroferry Olympia, battant pavillon italien, lorsque le bateau a pris feu pour des raisons encore inconnues.La plupart d'entre eux ont été embarqués dans des navires de secours pour être transférés vers le port de l'île de Corfou où des ambulances les attendaient.Aucun décès ni blessé grave n'a été signalé dans l'immédiat. Une personne souffrant de problèmes respiratoires a été emmenée à l'hôpital, selon les autorités sanitaires locales.Les médias grecs ont rapporté qu'au moins 10 personnes étaient portées disparues. Les autorités n'ont pas pu confirmer cette information, indiquant que l'opération de sauvetage était toujours en cours.Plusieurs heures après le déclenchement de l'alarme, le navire était toujours en flammes.L'Euroferry Olympia naviguait depuis la ville grecque d'Igoumenitsa vers le port italien de Brindisi quand l'incendie s'est déclaré au large de l'île de Corfou.La cause de l'incendie est toujours en cours d'investigation mais certains éléments indiquent qu'il s'est déclenché dans la cale du navire, a dit à Reuters le porte-parole du groupe Grimaldi Lines, propriétaire du ferry.Au moins trois bateaux des garde-côtes et un navire de la police financière italienne étaient impliqués dans les opérations de secours.En 2014, 10 personnes ont été tuées lorque le ferry Norman Atlantic transportant 466 personnes a pris feu alors qu'il naviguait entre la Grèce et l'Italie.

