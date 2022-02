https://fr.sputniknews.com/20220218/voici-une-activite-qui-protege-de-la-demence-1055216856.html

Voici une activité qui protège de la démence

Et si on vous disait que faire du sport protège vos souvenirs? Des scientifiques de Pittsburgh ont révélé dans des études les avantages de l'exercice physique... 18.02.2022, Sputnik France

Si par un soir d’hiver vous vous retrouvez confortablement blotti dans votre lit en vous remémorant vos dernières vacances d’été à la plage, vous faites ici fonctionner votre mémoire épisodique.Des scientifiques de l'Université de Pittsburgh aux États-Unis ont découvert que le sport régulier aide à prévenir la détérioration de la mémoire épisodique, la mémoire d'événements spécifiques du passé, y compris l’heure, la localisation et d'autres informations contextuelles.Selon les experts, faire de l'exercice trois fois par semaine pendant au moins quatre mois peut compenser la détérioration de la mémoire épisodique qui commence avec l'âge.Des expériences sur des souris ont montré que l'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau et améliore la mémoire. Son effet sur le corps humain a été confirmé dans l'analyse de 1.279 expériences. Les scientifiques ont sélectionné 36 articles scientifiques répondant à certains critères et ont effectué une analyse statistique des résultats qui y sont présentés, qui couvrent 3.000 participants.Il s'est avéré que l'exercice physique est également bon pour le cerveau des personnes âgées. Les personnes de 55 à 68 ans ont connu des améliorations plus importantes de la mémoire épisodique que celles âgées de 69 à 85 ans, ce qui indique qu'une activité physique régulière doit être commencée le plus tôt possible.L'équipe a ainsi trouvé un plus grand effet de l'exercice chez ceux qui n'avaient pas encore connu de déclin cognitif, ainsi que dans des études dans lesquelles les participants faisaient de l'exercice plusieurs fois par semaine.Les résultats de leur étude sont publiés dans la revue Communications Medicine.15 minutes de sport intensif améliorent la mémoireDes recherches similaires ont été menées en 2020. D’après une étude de l’université de Genève (Unige), publiée dans Scientific Reports, même 15 minutes d’activité physique intensive favorisent la mémoire et l’acquisition de nouvelles compétences motrices.Les chercheurs ont ainsi demandé à un groupe de 15 hommes de 19 à 27 ans, en bonne santé, sportifs amateurs réguliers, de se soumettre à un exercice de mémoire.Ensuite ce même groupe a fait 15 minutes de vélo intensif ou 30 minutes à intensité modérée (sur du plat), ou est resté au repos. Ces mêmes personnes ont après repassé le test de mémoire. Résultat: la mémorisation était plus rapide après l’effort qu’avant, et encore plus après une activité soutenue.Toutefois, il s’agit dans ce cas de la mémoire sémantique qui stocke la mémoire des faits, des mots et des concepts théoriques.

