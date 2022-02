https://fr.sputniknews.com/20220219/des-tas-de-cons-gerard-depardieu-debarque-sur-instagram-pour-repondre-aux-detracteurs-de-mbappe-1055238764.html

"Des tas de cons": Gérard Depardieu débarque sur Instagram pour répondre aux détracteurs de Mbappé

"Des tas de cons": Gérard Depardieu débarque sur Instagram pour répondre aux détracteurs de Mbappé

"Je crois en toi mon Kylian". Critiqué sur sa personnalité, Kylian Mbappé, qui assure ne pas avoir décidé de son avenir après l’expiration prochaine de son... 19.02.2022, Sputnik France

Deux jours après la victoire (1-0) du PSG face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Gérard Depardieu, qui a créé récemment son compte Instagram, a publié sa toute première story dans laquelle l’acteur amoureux de foot a accordé tout son soutien à Kylian Mbappé.Dans son message adressé au footballeur francilien, Gérard Depardieu a évoqué une rencontre avec Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United, dans un hôtel à Dubaï il y a des années. Selon lui, Sir Alex Ferguson "avait dit une phrase magnifique sur la Ligue des champions et Zidane: Donnez-moi dix morceaux de bois et Zidane, et je vous ramène la Ligue des champions".Plus loin, Gérard Depardieu s’en prend aux détracteurs du joueur.Dilemme MbappéCette déclaration intervient alors que l’avenir de l’attaquant français de 23 ans dans le PSG reste incertain du fait de l’expiration de son contrat à l’issue de la saison.Selon les révélations du site Le10sport, Kylian Mbappé a conclu un accord de principe avec les responsables du Real Madrid. Son entourage a confirmé à un journaliste pour El Golazo de Gol son départ à la fin de la saison, ajoutant qu’il portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine.Comme le rapporte The Independent, des actionnaires qataris du club se sont intéressés au dossier pour ne pas laisser partir la star du PSG. Le club proposerait ainsi 1,2 million d'euros par semaine à Kylian Mbappé, ce qui constitue un salaire annuel de plus de 60 millions d'euros, du jamais-vu dans l’histoire.En outre, Emmanuel Macron aurait cherché à persuader Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec l’équipe de Paris, indique le 17 février le quotidien espagnol El Mundo.Au micro de Movistar TV, le buteur des Bleus préfère pour l’instant ne pas dévoiler ses projets à venir assurant ne pas avoir décidé de son avenir.

