Elle veut aider un garçon perdu et se fait arnaquer de 4.000 dollars

Pensant aider un enfant à retrouver ses parents, une Américaine l’a laissé utiliser son téléphone. Le garçon a eu recours à son application de transfert... 19.02.2022, Sputnik France

Le 12 février, une habitante d’Orlando (Floride) promenait son chien quand elle a été abordée par un garçon d’environ 12 ans qui lui a dit avoir perdu ses parents et ses amis.Il affirmait que son téléphone ne marchait plus et qu’il ne pouvait pas les joindre. Le garçon lui a donc demandé s’il pouvait utiliser son téléphone.La femme a immédiatement accepté.Pendant sa conversation téléphonique, le garçon a dit à son interlocuteur "je ne vous vois pas", puis a demandé la permission d’ouvrir l’application de cartographie en ligne, pour ensuite disparaître.Nouveau procédé d’escroquerieDeux jours plus tard, le 14 février, l’intéressée a découvert que deux transferts avaient été faits depuis son compte Venmo, application de transferts d’argent, pour une somme totale de 3.800 dollars (3.300 euros). Tous les virements ont été effectués en trois minutes, selon la victime. De plus, le compte vers lequel les envois ont été effectués avait été créé 30 minutes avant la rencontre avec le garçon "perdu".Comment renforcer la sécurité?Pour prévenir de telles situations, les experts conseillent d’ajouter la reconnaissance faciale (Face ID) et un code secret que ce soit pour déverrouiller le téléphone ou l’application.Le 15 février, Venmo a renvoyé la somme volée sur le compte de la victime.La société a souligné qu'il existe des options permettant aux clients d'améliorer la sécurité de leur compte, notamment l'activation de la lecture d’empreinte digitale (Touch ID) et l'authentification à plusieurs facteurs. Venmo a indiqué être au courant de cette technique d’escroquerie, mais ne pas avoir constaté d'augmentation significative des signalements.

