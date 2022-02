https://fr.sputniknews.com/20220219/le-kremlin-tranche-le-debat-sur-la-table-ayant-separe-macron-et-poutine-1055242417.html

Le Kremlin tranche le débat sur la table ayant séparé Macron et Poutine

Pendant que deux ébénistes, espagnol et italien, affirment chacun avoir confectionné la table ayant à la fois réuni et séparé Poutine et Macron, le Kremlin... 19.02.2022, Sputnik France

Qui a confectionné cette grande table ovale ayant séparé Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leurs dernières négociations en Russie? Quelle est sa longueur précise? Face à la polémique qui ne se calme pas, le Kremlin donne ses précisions.Selon l’attachée de presse de l'administration du Président russe, Elena Krylova, la table en question a été fabriquée en Italie. Elle mesure 5 mètres de long et 2,15 mètres de large.Et d’ajouter: l’apparition de la table dans le bureau est datée de janvier 1996. Au cœur d'une dispute d'ébénistesAprès que Vladimir Poutine a accueilli ces derniers jours au Kremlin le Président français, le Premier ministre hongrois et le chancelier allemand à une très longue table, deux ébénistes, espagnol et italien, ont déclaré avoir confectionné ce meuble.Comme l’a déclaré au Corriere della Sera l’entrepreneur Renato Pologna, la table en question est une toute petite partie du travail qu’il avait fait pour l'un des bâtiments du Kremlin entre 1995 et 1997."Six mètres de long sur 2,60 de large. Bois. Le plateau est une pièce unique, très difficile à manipuler, laqué blanc avec des profils à la feuille d'or et des décorations faites à la main sur le dessus".L’Espagnol, Vicente Zaragoza, a aussi assuré à la radio Cope en être l’auteur. Selon lui, la table est en bois de hêtre des Alpes et fait plus de quatre mètres de long. C’est un meuble façonné par une entreprise de la ville valencienne d'Alcasser, qui aurait été chargée de le construire pour le Kremlin, et de 2002 à 2006, elle a fourni au gouvernement russe de nombreux autres meubles. Précautions sanitaires Le 7 février, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont rencontrés au Kremlin pour tenter d’amorcer une désescalade des tensions dans le dossier ukrainien. Les deux chefs d’État se sont installés de part et d’autre d’une longue table ovale qui a beaucoup inspiré les internautes. Le dispositif a été mis en place suite au refus de Président français de se soumettre à un test PCR à son arrivée sur le territoire russe, a expliqué plus tard le Kremlin.Ce 15 février, Vladimir Poutine a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz qui a également refusé de se faire dépister à son arrivée, et a donc pris la place de Macron autour de cette même table ovale.

