"L’Otan est un toutou vis-à-vis des Américains"

L’hystérie médiatique occidentale autour de l’Ukraine ne convainc pas Jacques Hogard, ancien colonel de l’armée de terre. Si Vladimir Poutine n’a pas ordonné l’invasion de l’Ukraine les 15 ou 16 février, comme l’avaient promis des médias US et tabloïdes UK, il aurait pu le faire le lendemain, insistent-ils. Ou le 20 février, comme l’affirme Politico. Ou la semaine suivante. Ou le mois d’après. Ou lors de la prochaine décennie...Jusqu’à présent, ni Moscou ni Kiev ne semblent pressés de donner corps aux fantasmes militaires de lobbyistes de guerre dans l’Otan. En cas de normalisation des relations de l’Ukraine avec l’Europe et la Russie, l’Alliance devrait trouver une nouvelle justification à son existence. Une tâche ardue pour une organisation qui semble servir de prétexte à des dépenses militaires toujours plus importantes. Mais est-elle seulement capable de se détourner de son obsession russe?L’ancien des forces spéciales françaises considère que "l’Otan est dans une stratégie d’encerclement de la Russie" et que "ce n’est pas Vladimir Poutine qui va vers l’Otan, mais l’Otan qui va vers la Russie":L’Ukraine est coupée en deux, poursuit le colonel Hogard, et le conflit a débuté avec Maïdan. "Aujourd’hui, les populations russophones de l’est de l’Ukraine –Donetsk, Lougansk– sont victimes d’agressions incessantes et gravissimes de la part de leur propre armée, l’armée de l’Ukraine", explique-t-il.

