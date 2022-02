https://fr.sputniknews.com/20220219/lotan-prepare-une-force-dintervention-rapide-apres-les-evenements-dans-le-donbass-1055235612.html

L’Otan prépare une force d’intervention rapide après les événements dans le Donbass

L’Otan prépare une force d’intervention rapide après les événements dans le Donbass

L’Otan a relevé le niveau de préparation de milliers de soldats en raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine, selon l’agence allemande DPA. Ces soldats... 19.02.2022, Sputnik France

Alors que les républiques autoproclamées du Donbass, convaincues que Kiev prépare une attaque, ont ordonné l’évacuation de civils vers la Russie, l’Otan a rehaussé le niveau de préparation de ses troupes, selon l’agence de presse allemande DPA (Deutsche Presse-Agentur).Il n’a pas été précisé où ni quand pourrait être déployé ce contingent de soldats. L’annonce intervient au lendemain de la soudaine hausse de tensions dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où les autorités locales ont fait état de bombardements et d’explosions lancées par Kiev. Le chef de la république autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, affirme que le Président ukrainien va ordonner à l’armée de lancer une offensive dans la région afin de la reprendre.Depuis, des milliers de civils ont été évacués vers la Russie, où une vaste opération d’accueil est pilotée par le ministère des Situations d’urgence. Il s’agit surtout de femmes, d’enfants et de personnes âgées.État d’alerteVendredi, le ministère allemand de la Défense a indiqué placer ses NRF en état d’alerte maximale afin de pouvoir les déployer plus rapidement en Europe de l’Est en cas de nouvelle escalade des tensions avec la Russie. Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg avait déjà fait un appel en ce sens deux jours plus tôt, indiquant qu’il s’agissait d’une mesure défensive qui ne menace pas la Russie.Depuis fin janvier, l’Otan mobilise ses troupes sur le flanc est de l’Europe, affirmant toujours que la Russie planifie une attaque en Ukraine. Environ 8.500 soldats américains ont rejoint la Roumanie, la Pologne et les pays baltes ces deux dernières semaines. De son côté, Moscou dénonce une "hystérie informationnelle" des autorités et médias occidentaux, alors même que Kiev les appelle à cesser de semer la panique.

