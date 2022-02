https://fr.sputniknews.com/20220219/moscou-reagit-aux-fausses-informations-us-sur-les-evacuations-de-civils-du-donbass-1055236888.html

Moscou réagit aux "fausses informations" US sur les évacuations de civils du Donbass

Moscou réagit aux "fausses informations" US sur les évacuations de civils du Donbass

Face à l'escalade des tensions dans le Donbass, des évacuations de civils ont été organisées vers la Russie voisine, ce qui a été considéré par un haut... 19.02.2022

Le 18 février, un porte-parole du département d'État américain a déclaré aux journalistes en marge de la conférence de Munich sur la sécurité que les États-Unis considéraient les évacuations de civils du Donbass comme un "élément de propagande [russe] visant à justifier ‘l'invasion imminente’ de l'Ukraine". Pour l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, il s’agit de nouvelles fausses informations qui "suscitent une perplexité particulière".Il a tenu à souligner les déclarations répétées des dirigeants russes selon lesquelles la Russie "n'a aucun plan d'agression contre le peuple frère ukrainien". Selon le diplomate, les allégations américaines ne peuvent être considérées que "comme une tentative de pression et de dévaluation des propositions russes sur des garanties de sécurité".L’escalade des tensions dans le DonbassL'évacuation de civils du Donbass vers la Russie voisine a débuté après que la zone de conflit de l'est de l'Ukraine a connu vendredi une intensification des pilonnages avec notamment des armes lourdes qui sont pourtant prohibées par les accords de Minsk. Environ 600 obus ont été tirés au total sur la "république populaire" de Donetsk (RPD) au cours de la dernière journée, selon Édouard Bassourine, chef adjoint de la milice populaire de Donetsk.Dans la nuit du 18 au 19 février, plus de dix localités des "républiques autoproclamées" du Donbass ont été pilonnées. Près de 200 obus ont été tirés en RPD par l'armée ukrainienne depuis le début de cette journée, précise Édouard Bassourine.Les autorités des "républiques populaires" du Donbass accusent ainsi Kiev de préparer une offensive contre les indépendantistes.Les autorités envisagent d'évacuer entre 500.000 et 700.000 personnes. Cela concerne en premier lieu les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pour l’instant plus de 30.000 personnes ont été évacuées depuis le Donbass vers la Russie en moins de 24 heures.Face à cette escalade, les "républiques populaires" du Donbass annoncent ce 19 février la mobilisation générale.

