Pénurie de sang en Côte d’Ivoire: "Il y a urgence à agir et le chantier est vaste"

"Pitié, besoin urgent de sang"! Sur les réseaux sociaux, dans des groupes ou via des comptes personnels, il est fréquent que des appels à l’aide similaires soient abondamment relayés par des parents et amis en détresse.Et il n’est pas rare que leur quête se solde par un échec, avec pour conséquence la mort du patient.La Côte d’Ivoire est, année après année, confrontée à une forte pénurie, les poches de sang collectées étant loin de satisfaire les besoins exprimés. Selon l’OMS, tout pays, pour être autosuffisant, doit avoir au moins 1% de sa population comme donneur. Sur cette base, pour la Côte d’Ivoire dont la population est estimée à 26 millions de personnes, il faut un minimum de 260.000 poches. Et pourtant, les derniers chiffres du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), la structure étatique chargée de collecter, traiter et distribuer le sang et ses dérivés, portent sur quelque 170.000 poches collectées avec peine chaque année. Il y a donc un fossé important à combler.Dans la plupart des centres de santé, les données sur les décès liés au manque de sang ne sont hélas pas enregistrées. Il n’est dès lors pas aisé d’évaluer clairement les conséquences de la pénurie mais, selon le Dr Dodié Diagaunet, elles seraient de "grande ampleur".Pour avoir lui-même été confronté à cette difficulté constante à trouver du sang, il connaît bien "le drame que vivent de nombreuses familles". "Mon défunt père souffrait d’une insuffisance rénale. En raison d’anémies récurrentes, les insuffisants rénaux et les patients dyalisés ont régulièrement besoin de transfusion. À chaque fois qu’il fallait lui trouver du sang, c’était une tâche difficile, même pour moi qui suis du milieu médical. C'est à partir de là que j’ai commencé à m’intéresser au problème et à en réaliser l’ampleur", raconte-t-il.Un enjeu nationalDepuis juillet 2021, Innovative Healthcare Solutions (IHS), l’entreprise de consultance et d’innovation en santé fondée par le Dr Diagaunet, apporte son expertise au CNTS pour améliorer ses procédés et donc ses performances.Bien qu’étant encore loin d’être à son terme, cette mission a déjà permis de relever un certain nombre de problèmes qui plombent la collecte de sang et explique l’ampleur de la pénurie.En Côte d’Ivoire, le sang est collecté de deux manières: dans une moindre mesure sur des sites des structures déconcentrées du CNTS où les donneurs peuvent se rendre spontanément, et principalement par des collectes mobiles effectuées par le CNTS sur le terrain. "Mais le souci est que les structures déconcentrées du CNTS ont des difficultés tant du point de vue logistique pour pouvoir se rendre sur le terrain, que du point de vue financier, pour pouvoir financer les collectes mobiles", explique le Dr Diagaunet.Un autre problème réside dans la perception qu’ont les Ivoiriens du don de sang. En effet, dans certaines zones du pays, les populations se montrent particulièrement réfractaires à cette action du fait de croyances socioculturelles qui veulent notamment que le sang acheté soit utilisé par certaines personnes pour des rituels. À côté de cela, nombreux sont ceux qui estiment vain de donner leur sang alors que le système de distribution manque de transparence et que le sang collecté gratuitement se retrouve parfois en vente à vil prix sur le marché noir. Par ailleurs, la mission a également mis en cause le fait que plusieurs médecins prescrivent une poche de sang là ou un simple médicament suffirait.Mais selon ce spécialiste, pour régler la question du manque de sang en Côte d’Ivoire, il faudra tout particulièrement s’atteler à réduire la prévalence du paludisme chez les enfants, ainsi que les hémorragies chez les femmes en couches. En effet, 60% de la production nationale de sang sont consommés par le couple mère-enfant. "Il s’agit d’enfants souffrant de paludisme grave avec anémie et qui ont besoin d’être transfusés, et de femmes en couches qu’il faut transfuser à cause des hémorragies, qui sont la première cause de décès maternel dans le pays", précise-t-il.

