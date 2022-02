https://fr.sputniknews.com/20220219/plus-de-150000-foyers-britanniques-sans-electricites-apres-le-passage-de-la-tempete-eunice-1055246081.html

Plus de 150.000 foyers britanniques sans électricités après le passage de la tempête Eunice

Plus de 150.000 foyers britanniques sans électricités après le passage de la tempête Eunice

Environ 155.000 foyers britanniques étaient toujours privés d'électricité ce samedi 19 février au soir après le passage de la tempête Eunice qui a plongé dans... 19.02.2022, Sputnik France

Environ 155.000 foyers britanniques étaient toujours privés d'électricité ce samedi 19 février au soir après le passage de la tempête Eunice qui a plongé dans le noir 1,3 million de logements, ont annoncé les autorités.Eunice, qui s'est formée dans l'Atlantique, s'est accompagnée de vents soufflant jusqu'à 196 km/h en Grande-Bretagne, ce qui a provoqué de nombreux dégâts et tué trois personnes.Au moins six autres décès ont été signalés en Irlande, en Belgique et aux Pays-Bas.En Grande-Bretagne, les autorités ont précisé que l'électricité avait été rétablie à 16h00 GMT dans 1,22 million de foyers sur les 1,3 touchés la veille. Les 155.000 foyers encore sans électricité se situent principalement dans le sud et l'est de l'Angleterre.En France, cinq départements ont été placés vendredi en vigilance orange pour une "très forte" tempête hivernale pouvant occasionner des vents violents et un épisode de vagues-submersion : la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

