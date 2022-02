https://fr.sputniknews.com/20220219/sommet-afrique-europe-la-participation-du-president-sahraoui-revet-une-importance-historique-1055239633.html

Sommet Afrique-Europe: la participation du Président sahraoui revêt une "importance historique"

Sommet Afrique-Europe: la participation du Président sahraoui revêt une "importance historique"

Le Président Brahim Ghali a conduit, à Bruxelles, la délégation de la République arabe sahraouie démocratique au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement... 19.02.2022, Sputnik France

2022-02-19T14:00+0100

2022-02-19T14:00+0100

2022-02-19T14:00+0100

afrique

sahara occidental

conflit au sahara occidental

brahim ghali

union africaine (ua)

union européenne (ue)

maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1045523939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a98fd03de557cdda8050f844ed751719.jpg

Les 17 et 18 février 2022, le Président Brahim Ghali a remisé son treillis militaire de secrétaire général du Front Polisario pour une derâa, la tenue traditionnelle du Sahara occidental, afin de prendre part au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s’est tenu à Bruxelles.Ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant de la RASD assiste à un Sommet Afrique-Europe, mais la présence d’un Président sahraoui au siège de l’Union européenne à Bruxelles est un fait inédit. Une participation qui a donné lieu à une polémique avant même le début de cette rencontre. Au Parlement marocain, des députés membres de la commission mixte Maroc-Union européenne ont adressé une lettre à leurs confrères européens pour leur demander d’intervenir pour l’empêcher d’entrer sur le territoire belge. Lors d’une conférence de presse animée mercredi 16 février 2022, Peter Stano, le porte-parole principal du Service européen pour l’action extérieure a dû justifier la présence du Président Brahim Ghali:En clair, même si elle ne la reconnait pas, l’Union européenne était tenue d’accueillir la RASD puisqu’elle est membre à part entière de l’Union africaine. Au-delà du caractère inédit, la participation du Président sahraoui à ce sommet est-elle juste symbolique? Carlos Ruiz Miguel, professeur de droit constitutionnel à l’université de Saint-Jacques-de-Compostelle, explique à Sputnik que sa présence a une "grande portée politique à plusieurs niveaux".Victoire espagnoleLe professeur estime également que la présence du Président Brahim Ghali sur le sol européen vient conforter la décision du gouvernement espagnol de l’avoir accueilli, en avril 2021, pour des raisons médicales. Une hospitalisation qui avait provoqué la colère de Rabat. En réaction, les autorités marocaines avaient décidé de relâcher la surveillance des flux migratoires sur l’enclave de Ceuta. Une mesure qui a donné lieu à une crise entre les deux pays suite à l’arrivée massive de milliers de migrants marocains dans l’enclave espagnole. Le fait que le Maroc n’ait pas réagi lors de l’épisode bruxellois est donc une victoire pour l’Espagne, selon l’universitaire.Le "relâchement" sécuritaire de Rabat avait été perçu par les États membres de l’Union européenne comme ""moyen de pression politique". Le 10 juin 2021, le Parlement européen a voté une résolution rejetant ce qu'il considérait comme "l'instrumentalisation par le Maroc du dossier des mineurs (non accompagnés) dans la crise migratoire vers la ville de Ceuta", approuvée par 397 voix pour, 85 contre et 196 abstentions.

https://fr.sputniknews.com/20220210/le-polisario-publie-les-noms-de-militaires-marocains-tues-la-guerre-entre-dans-une-nouvelle-phase-1055085848.html

https://fr.sputniknews.com/20210927/hecatombe-sur-les-costas-espagnoles-des-dizaines-de-migrants-algeriens-meurent-en-mer-1051889239.html

afrique

sahara occidental

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

afrique, sahara occidental, conflit au sahara occidental, brahim ghali, union africaine (ua), union européenne (ue), maroc