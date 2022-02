TikTok explique avoir bloqué "par erreur" le compte du plus grand média public russe

https://fr.sputniknews.com/20220219/tiktok-explique-avoir-bloque-par-erreur-le-compte-du-plus-grand-media-public-russe-1055241515.html

Le réseau social chinois TikTok a bloqué le compte de l’agence de presse Ria Novosti, média public le plus consulté du pays. Le service de presse du réseau... 19.02.2022, Sputnik France

Une erreur ? Le célèbre réseau social TikTok a bloqué le compte de l’agence de presse Ria Novosti dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février. Il a d’abord supprimé l’allocution du chef de la République Populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, aux habitants de la république lors de l'évacuation de la population vers 01h10 heure de Moscou samedi 19 février, alors que celle-ci a été visionnée par plus d’1,2 millions d’utilisateurs.Dans le même temps, l’allocution du chef de la république de Lougansk qui a été vue plus de 1,9 millions de vues, n’a pas été supprimée. Quelques minutes plus tard, les administrateurs de la chaîne RIA Novosti ont reçu une notification indiquant que le compte était bloqué.Une simple erreur pour TikTokL'administrateur de la plateforme TikTok n'a pas expliqué les motifs de la fermeture du compte. En raison du blocage, il n'est pas possible de faire appel de la décision via le formulaire de plainte spécial du site.Ria Novosti a considéré que de telles actions de la part du réseau social sont inacceptables et a fait appel au gendarme russe des télécommunications, Roskomnadzor, afin de poser la question de la légalité du blocage du compte de la principale agence de presse russe.Le service de presse du réseau social a commenté l’incident et affirmé qu’il s’agissait d’une simple erreur. Le compte a été depuis restauré et de nouvelles vidéos peuvent être publiées par l’agence de presse.Des blocages récurrentsEn janvier 2022, Facebook avait bloqué la publication de nouveaux contenus de la page Sputnik Arabic. Le réseau social a expliqué que cette mesure était temporaire, sans plus d’explications. Il a reproché à l’agence d’avoir enfreint les normes communautaires de la plateforme, sans préciser lesquelles. Hors, les récentes publications sur le réseau social n’avaient pas fait l’objet d’un signalement.En septembre 2021, YouTube a supprimé la chaîne allemande de RT. La plateforme avait expliqué que la chaine avait violé sa politique d’information sur les sujets liés au Covid. La version allemande du média russe, qui avait cumulé 21,3 millions de vues en juin, a été supprimée purement et simplement, sans possibilité de restauration.Enfin, les blocages par les plateformes ne visent pas exclusivement les médias russes, mais aussi les comptes officiels de la Russie. Le 14 janvier 2022, la page Facebook de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements a été suspendue pour avoir publié des "contenus illégaux". Le réseau social s’est défendu en affirmant qu’il s’agissait d’une erreur venant de leurs outils automatisés et l’a rétablie deux jours plus tard.

