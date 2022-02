https://fr.sputniknews.com/20220219/un-crocodile-vieux-de-95-millions-dannees-et-son-dernier-repas-decouverts-en-australie-1055241619.html

Un crocodile vieux de 95 millions d’années et son dernier repas découverts en Australie

Une découverte exceptionnelle a été faite par des paléontologues australiens qui ont repéré des ossements d’une nouvelle espèce de crocodile vieille de 95... 19.02.2022, Sputnik France

Une équipe de chercheurs a eu la chance d’identifier le fossile d’une nouvelle espèce de crocodile disparue, appelée Confractosuchus sauroktonos, dans le Queensland, en Australie, selon une étude publiée le 10 février dans la revue Gondwana Research.Le rapport indique que le reptile a vécu au Crétacé il y a près de 95 millions d’années et qu’il mesurait environ 2,5 mètres de long.Ces restes fossilisés, un crâne presque complet avec sa dentition et un squelette postcrânien, auquel il manque la queue et le bassin, sont apparus sur le terrain d’une ferme de moutons près de la formation de Winton en 2010.Une trouvaille inhabituellePlus intéressant encore, il s’est avéré que le spécimen, qui avait visiblement un bon appétit, n’était pas seul dans sa concrétion.Une telle conclusion a été faite après que les paléontologues ont réussi à découvrir son dernier repas.Les chercheurs ont trouvé les restes partiellement digérés d'un dinosaure ornithopode juvénile dans l'estomac du prédateur.Dans un communiqué, paru le 15 février, un des auteurs de ces recherches, Joseph Bevitt de l’Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO), a noté:Les scientifiques ont ensuite révélé qu’ils avaient découvert les restes d’un petit dinosaure au milieu des ossements du crocodile.Les restes partiellement digérés de cette proie, qui pesait près de 1,7 kilogramme, présentaient une articulation.D’après les chercheurs, le prédateur l’a tué ou s’en est nourri peu après sa mort.Selon lui, cette découverte suggère que les dinosaures faisaient «intrinsèquement partie» de l'écologie du Crétacé à la fois en tant que «charognards, prédateurs, et comme proies».

