https://fr.sputniknews.com/20220219/un-genocide-dans-le-donbass-ridicule-moscou-presente-un-dossier-sur-des-charniers-de-civils-1055247206.html

Un génocide dans le Donbass, "ridicule"? Moscou présente un dossier sur des charniers de civils

Un génocide dans le Donbass, "ridicule"? Moscou présente un dossier sur des charniers de civils

Le ministère russe des Affaires étrangères a promis d’envoyer à Berlin des documents sur les charniers de civils dans le Donbass, après que le chancelier... 19.02.2022, Sputnik France

2022-02-19T21:24+0100

2022-02-19T21:24+0100

2022-02-19T21:24+0100

escalade dans le donbass

international

maria zakharova

génocide

donbass

ukraine

russie

états-unis

allemagne

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1045195785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da8b3b9afa70f053c665c1184d77ada.jpg

La Russie enverra à l'Allemagne un dossier sur les charniers de civils dans le Donbass en réponse aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a qualifié de ridicules les déclarations sur le génocide dans la région, a déclaré ce samedi 19 février la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Elle a précisé que Moscou ne pouvait pas publier ces documents, qui ont aussi été envoyés à Washington, car n’importe quel réseau social ou site les bloquerait comme "contenu inadmissible".Elle a également invité les autorités allemandes à étudier les données à ce sujet disponibles sur les sites Internet du ministère russe des Affaires étrangères et du Comité d’enquête de Russie."Ridicule"?S’exprimant ce samedi 19 février à la conférence de Munich sur la sécurité, le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé que le terme "génocide" ne pouvait pas être appliqué à la situation dans le Donbass. Selon lui, de tels arguments sont "ridicules".Le 15 février, Vladimir Poutine a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec M.Scholz à Moscou, qu'il considérait les événements en cours dans le Donbass comme un génocide.Les dirigeants des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, Léonid Passetchnik et Denis Pouchiline, ont annoncé le 18 février l’évacuation des civils des deux républiques en Russie face à une menace croissante de déclenchement des hostilités par l’armée ukrainienne. Plusieurs régions russes se sont dites prêtes à accueillir des réfugiés du Donbass.

donbass

ukraine

russie

états-unis

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

international, maria zakharova, génocide, donbass, ukraine, russie, états-unis, allemagne, olaf scholz