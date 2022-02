https://fr.sputniknews.com/20220219/une-astuce-sur-tiktok-pour-reussir-la-cuisson-des-cookies---video-1055238552.html

Une astuce sur TikTok pour réussir la cuisson des cookies - vidéo

Une astuce sur TikTok pour réussir la cuisson des cookies - vidéo

La communauté de TikTok propose toujours des trucs et astuces en tout genre à appliquer dans la vie de tous les jours. Le réseau social en dévoile un nouveau... 19.02.2022, Sputnik France

2022-02-19T13:10+0100

2022-02-19T13:10+0100

2022-02-19T13:10+0100

tiktok

astuces

conseil

cuisine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104404/41/1044044149_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6779dbcf111b9d674e51e090c9c28069.jpg

Si vous avez des problèmes pour cuisiner des cookies, une utilisatrice du réseau social TikTok a partagé avec ses abonnés une astuce toute simple qui pourra être utile pour les plus gourmands. Grâce à cette recette, impossible de rater leur cuisson.Il ne s’agit pas du choix des ingrédients, mais d’une technique efficace pour donner une bonne forme à ces gâteaux.Ainsi, dans une vidéo publiée sur son compte, une influenceuse, connue sous le pseudonyme Babychrismom, a diffusé une recette qui a recueilli plus de 20,6 millions de vues.Le secret de la forme idéaleElle montre ainsi comment donner un aspect parfaitement rond aux cookies. Selon elle, il faut prendre un mug assez large ou un grand verre et le placer au-dessus d’un biscuit tout juste à sa sortie du four.Puis, il faut le tourner avec le cookie à l’intérieur à plusieurs reprises pour lui donner une forme idéale.Mais attention, cette astuce ne fonctionne que quand les cookies sont encore moelleux avec de la pâte à moitié crue, donc il ne faut pas les cuire trop longtemps.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

tiktok, astuces, conseil, cuisine