En continu: des victimes parmi les civils suite à de nouveaux tirs au Donbass par les forces de Kiev

Depuis trois jours, la situation reste tendue sur la ligne de contact au Donbass et les évacuations se poursuivent. Les tirs sur le village de Pionerskoïe dans la république autoproclamée de Lougansk (RPL) ont fait des victimes parmi les civils dans la nuit du 19 au 20 février, a fait savoir la milice populaire.

Deux localités et une usine ont également été pilonnées en république autoproclamée de Donetsk (RPD) avec des armes interdites par les accords de Minsk.

La ville de Dokoutchaïevsk et la commune de Spartak ont été pilonnées avec des calibres 120 mm, ainsi que l’usine de produits chimiques de Donetsk, indique le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Depuis minuit, les forces de Kiev ont tiré 204 obus de calibres 120 et 122 mm.