Erdogan poursuit ses efforts pour réunir Poutine et Zelensky

Erdogan poursuit ses efforts pour réunir Poutine et Zelensky

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit ses efforts visant à réunir ses deux homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le... 20.02.2022, Sputnik France

crise ukrainienne

turquie

ukraine

escalade

volodymyr zelensky

vladimir poutine

recep tayyip erdogan

Le porte-parole de la Présidence turque, Ibrahim Kalin, a souligné l'importance du rôle qu'accomplit la Turquie dans la désescalade entre la Russie et l’Ukraine, ajoutant que "la proposition du président Erdogan pour réunir les leaders russe et ukrainien est en réalité la proposition la plus importante et la plus réaliste pour surmonter cette crise".Il a affirmé qu’Erdogan avait proposé à Zelensky une rencontre, lors de sa dernière visite en Ukraine, de même qu'il a présenté la même suggestion à Poutine à l'occasion d'un entretien téléphonique.Kalin a indiqué qu’Erdogan s'entretiendra avec Poutine par voie téléphonique au cours des prochains jours et qu'il envisage de lui soumettre, à nouveau, cette proposition, soulignant que les préparatifs se poursuivent en prévision d'une visite de Poutine en Turquie.Les pays occidentaux ont porté, récemment, des accusations à l'endroit de la Russie au sujet de ses forces stationnées près des frontières ukrainiennes, de même que Washington a menacé d'infliger des sanctions à Moscou en cas d'enclenchement d'une attaque contre Kiev.

