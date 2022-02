https://fr.sputniknews.com/20220220/la-slovenie-assouplit-les-restrictions-anti-covid-1055249661.html

La Slovénie assouplit les restrictions anti-covid

La Slovénie a entamé, samedi, l'assouplissement des restrictions anti-covid, le nombre des nouveaux cas quotidiens ayant progressivement chuté ces dernières... 20.02.2022, Sputnik France

À partir de samedi, il est possible d'entrer en Slovénie sans certificat de vaccination, sans test covid négatif ou sans preuve de guérison.Dans le pays, les personnes ne sont plus également obligées de s'isoler après un contact étroit avec une personne atteinte de la covid, a indiqué le gouvernement sur son site Internet.Le pays a fait état de 3.731 nouvelles infections par le coronavirus vendredi, contre 3.818 la veille, soit un chiffre bien en deçà du record absolu de 24.230 infections enregistrées en 24 heures le 1er février, a indiqué samedi l'Institut national de la santé publique.Certaines autres restrictions restent en vigueur, notamment l'obligation de porter un masque dans tous les espaces publics intérieurs et l'obligation de présenter un certificat de vaccination, une preuve de guérison récente de la Covid-19 ou un test négatif avant de pénétrer dans la plupart des espaces publics intérieurs.Des limites de capacité continueront également à s'appliquer dans certains espaces publics intérieurs.

