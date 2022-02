https://fr.sputniknews.com/20220220/lethiopie-lance-la-production-delectricite-du-grand-barrage-sur-le-nil-la-renaissance-1055254921.html

L'Éthiopie lance la production d'électricité du Grand barrage sur le Nil la Renaissance

L'Ethiopie a officiellement lancé ce dimanche 20 février la première production d’électricité du Grand barrage sur le Nil la Renaissance avec une puissance de... 20.02.2022, Sputnik France

Le lancement officiel de cette première exploitation de ce méga-barrage a été présidé pat le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en présence de plusieurs hauts responsables.En juillet 2021, l’Ethiopie avait achevé le deuxième remplissage du Grand barrage la Renaissance avec plus de 13,9 milliards de mètres cubes d’eau. Lors de la première phase du remplissage, qui s'est déroulée en juillet 2020, quelque 4,5 milliards de mètres cubes d'eau ont été retenus dans le réservoir.Le gouvernement éthiopien avait alors affirmé avoir informé l'Egypte et le Soudan du début du deuxième remplissage de ce grand barrage, à la veille d’une réunion du Conseil de sécurité tenue à la demande du Caire et Khartoum qui réclamaient un accord global contraignant sur le remplissage et le fonctionnement de ce grand barrage. Le Premier ministre éthiopien avait, à maintes reprises, réaffirmé que le deuxième remplissage aura lieu lors de la saison des pluies, notant que son pays n'a pas l'intention de nuire aux pays situés en aval.Barrage La RenaissanceLe gigantesque barrage La Renaissance, rappelle-t-on, d’un réservoir de 74 milliards de m3, avec 155 mètres de haut et 1,8 km de long, aura une puissance de 6000 mégawatts après achèvement des travaux, ce qui va permettre de couvrir tous les besoins de l’Ethiopie en électricité.Le Grand Barrage se trouve sur le Nil Bleu en territoire éthiopien, qui avec le Nil Blanc au Soudan, forment le Nil qui va jusqu’à l’Egypte, le fleuve bleu alimente à hauteur de 85 pc les eaux du Nil.Dans les différents rounds de négociations tripartites, l’Ethiopie s’est attachée à ses droits en arguant que l’accès à ses ressources en eau est "une nécessité existentielle", près de 70 millions de la population sont sans électricité et une grande partie vivent dans la pauvreté, des problèmes qui ne peuvent être résolus que grâce à ce méga-projet de développement.

