L’ex-compagne de Gaspard Ulliel laisse son premier message depuis l’accident mortel

Pile un mois après le décès de Gaspard Ulliel, victime d’un grave accident de ski, la mère de son fils a brisé le silence et s’est exprimée pour la première... 20.02.2022, Sputnik France

Un mois après la disparition de l’acteur français Gaspard Ulliel, suite à un accident de ski mortel, son ex-compagne et mère de son fils a publié un premier message sur son compte Instagram.Après le drame, Gaëlle Pietri a préféré garder le silence. Et elle en est sortie le 19 février pour lui rendre hommage, tout en s’adressant à ceux qui souhaitent le faire aussi.Elle a publié une photo de la mer avec pour légende:Gaëlle Pietri a continué en appelant ses abonnés à la générosité et en indiquant qu’ils peuvent aussi rendre hommage à Gaspard Ulliel par le biais d’une bienfaisance pour la planète.Un accident fatalGaëlle Pietri et Gaspard Ulliel, qui s'étaient séparés il y a deux ans, étaient en vacances à la montagne avec des amis et leur fils, quand le grave accident s’est produit.Le 18 janvier, l’acteur a été victime d’un accident de ski après être entré en collision avec un autre skieur à la croisée des pistes bleues des Tétras et de Gélinotte sur le domaine skiable de la Rosière, à Montvalezan, en Savoie.Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, Gaspard Ulliel était inconscient. Le comédien, césarisé pour Juste la fin du monde, ne portait pas de casque à ce moment. Il a été hospitalisé en hélicoptère au CHU de Grenoble, où le lendemain, il est décédé à l’âge de 37 ans.Ses obsèques ont eu lieu le 27 janvier à Paris, dans l’église Saint-Eustache.L'autre skieur impliqué est indemne.

