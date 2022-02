https://fr.sputniknews.com/20220220/manifestations-au-maroc-pour-denoncer-la-hausse-des-prix-1055264338.html

Manifestations au Maroc pour dénoncer la hausse des prix

Manifestations au Maroc pour dénoncer la hausse des prix

Des manifestations ont éclaté dimanche dans plusieurs villes du Maroc pour protester contre la hausse des prix et commémorer le onzième anniversaire de... 20.02.2022, Sputnik France

Dans la capitale Rabat, des dizaines de manifestants ont dénoncé le coût élevé des produits de base et crié des slogans rappelant le "Mouvement du 20 février", a constaté un correspondant de l'AFP.Ce mouvement pro-réforme et anti-corruption est né des soulèvements du Printemps arabe qui ont secoué le Moyen-Orient en 2011.Des dizaines de personnes se sont également rassemblées à Casablanca et à Tanger, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.La sécheresse a porté préjudice à l'économie du pays et les Marocains ressentent également le poids des prix élevés du carburant. Quelque 3,8 milliards de dirhams (plus de 400 millions de dollars) sont nécessaires pour les seules subventions à la farine en 2022, selon un responsable du ministère de l'Économie.

