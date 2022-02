https://fr.sputniknews.com/20220220/onu-la-situation-politique-reste-tendue-en-haiti-1055255219.html

Onu: la situation politique reste "tendue" en Haïti

Onu: la situation politique reste "tendue" en Haïti

La situation politique en Haïti reste tendue et fortement polarisée plus de sept mois après l'assassinat du Président Jovenel Moïse, a déclaré la Représentante... 20.02.2022

Mme La Lime, qui est également la cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), a toutefois noté "quelques signes de progrès" en Haïti.Elle a noté que le nouveau gouvernement dévoilé le 24 novembre semble avoir quelque peu apaisé les tensions.Selon elle, bien que la publication d'un calendrier électoral révisé n'ait pas encore eu lieu, "un élan semble se créer autour d'un effort visant à former un conseil électoral provisoire inclusif, crédible et efficace qui inspirerait confiance parmi une masse critique de parties prenantes nationales".Elle a noté que la violence des gangs continuait de plonger les grands centres urbains dans l'anarchie. Selon elle, pour endiguer cette vague croissante de crimes violents, la Police nationale d'Haïti cherche, avec des capacités limitées, à améliorer l'efficacité de ses opérations anti-gang, à adopter une approche plus équilibrée entre prévention et répression, et à s'appuyer sur une présence accrue dans les zones sensibles, une approche qui a donné des résultats temporaires modestes dans des zones telles que la Croix-des-Bouquets, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.Une approche d'application de la loi, qui intègre un contrôle accru des flux illégaux d'armes, doit être complétée par des projets socio-économiques et des activités de réinsertion visant à générer des emplois et des revenus dans les quartiers les plus touchés par le fléau de la violence des gangs, a-t-elle noté.Reconstruction après le séisme de 2021Mme La Lime s'est félicitée de la tenue mercredi, dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, d’une conférence internationale de bailleurs de fonds pour reconstruction du sud-ouest d’Haïti affecté par le séisme d’août 2021, au cours de laquelle 600 millions de dollars ont été promis.Ce tremblement de terre a aggravé une situation humanitaire déjà désastreuse. On estime désormais que 4,9 millions de personnes, soit 43% de la population du pays, auront besoin d'une aide humanitaire en 2022.Helen La Lime s’est félicitée que plus tôt en février, Haïti a marqué trois années consécutives sans cas de choléra confirmé en laboratoire. "Ce moment décisif représente une étape importante vers l'élimination de la maladie en Haïti", a-t-elle dit.

