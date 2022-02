https://fr.sputniknews.com/20220220/seuls-7-des-francais-enthousiasmes-par-lelection-presidentielle-une-crise-de-foi-republicaine-1055224155.html

Seuls 7% des Français "enthousiasmés" par l’élection présidentielle: une crise de foi républicaine?

L’élection présidentielle n’emballe pas les foules et pourrait bien connaître un niveau d’abstention historique. Comment expliquer un tel désaveu? Pour... 20.02.2022, Sputnik France

Devant nous s’effacerait la "civilisation républicaine" initiée il y a 150 ans. Le dernier reflet de cet effondrement? Une élection présidentielle qui n’emballe guère les Français.À l’écouter notre invité, auteur de l’essai Le Nouveau modèle français (Éd. Allary), l’irruption fracassante d’Éric Zemmour dans la sphère médiatique et politique ne serait elle-même qu’un "symptôme" du malaise français.Seuls 7% des Français indiquent ressentir de "l’enthousiasme" à l’approche de l’élection présidentielle, selon un sondage BVA* paru ce vendredi 18 février. "Déception" est en revanche le mot qui caractérise le mieux l’état d’esprit de près de quatre Français inscrits sur les listes électorales sur 10.Pour l’essayiste, l’urgence est désormais de refonder un "patriotisme républicain". *Échantillon de 1.500 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1.651 Français âgés de 18 ans et plus, méthode des quotas. Sondage réalisé par Internet du 15 au 16 février.

