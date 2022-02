https://fr.sputniknews.com/20220220/une-nouvelle-escroquerie-hors-norme-sevit-dans-le-nord-1055252377.html

Une nouvelle escroquerie hors norme sévit dans le Nord

Une manipulation mentale ou de l’hypnose... De nouveaux types d’escrocs, visant notamment les femmes âgées, frappent dans le département du Nord. Tout consiste... 20.02.2022, Sputnik France

Des arnaqueurs font preuve d’ingéniosité dans leurs techniques. Une nouvelle escroquerie d’un genre pour le moins inhabituel sévit dans le Nord, relate Europe 1.Cette fois, les escrocs usent de l’hypnose ou de la manipulation mentale. De plus en plus de victimes, souvent des femmes, dans les Hauts-de-France, parlent d’une obscure pierre noire.La méthode des escrocsCitée par le média, une retraitée de 70 ans a été ciblée il y a trois ans. Un inconnu s’est approché d’elle à son arrêt de bus et lui a placé une pierre noire dans la main. Il a ensuite décliné des thèmes d’hypnose, de voyance et des discours en arabe.Tombée sous son influence, la femme a dit qu’il lui a demandé «de retirer tous mes bijoux, tout ce que j’avais dans mon sac et je lui ai tout donné».D’après la fille d’une autre victime, relayée par le média, cette technique importée du Maroc, et aussi repérée en Belgique, est baptisée «la samawi».Quant aux cibles, ce sont souvent des femmes âgées d’origine arabo-musulmane.Une avocate de Lille s’est saisie de ces dossiers.En outre, elle s’attend à ce qu’une enquête soit ouverte. Entre-temps, les malfaiteurs continuent d’agir.

