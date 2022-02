https://fr.sputniknews.com/20220220/une-photo-de-zemmour-au-mont-saint-michel-moquee-par-le-rn-et-lr-1055260035.html

Une photo de Zemmour au Mont-Saint-Michel moquée par le RN et LR

Le candidat du parti Reconquête était en meeting au Mont Saint-Michel, samedi 19 février. Durant le rassemblement, son équipe de campagne a filmé des plans... 20.02.2022, Sputnik France

Le combat pour le second tour à l’élection présidentielle française est déclaré. Éric Zemmour tenait au Mont-Saint-Michel un meeting samedi 19 février. Un rassemblement politique placé sous le signe de l’exaltation de la puissance du pays avec le célèbre rocher en arrière plan.Cependant, des plans larges et des photographies de la réunion politique ont circulé sur les réseaux sociaux. Certaines montrent quelques centaines de personnes présentes, moins de 1.000 pour l’AFP tandis que les organisateurs en revendiquent le double. Alors que M.Zemmour bataille avec Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour une place au second tour de l’élection présidentielle, ses rivaux n’ont pas manqué de railler ces clichés.Le député Les Républicains du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont a été l’un des premiers à tourner en dérision les images sur les réseaux sociaux. Selon lui,il y a plus de monde à un meeting pour une élection cantonale qu’à celui d’Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel.Celui-ci n’a pas pu s’empêcher d’évoquer à nouveau ce meeting sur Twitter en parlant cette fois-ci de "rave-party" identitaire.Quant à Geoffroy Didier, le directeur de la communication de Valérie Pécresse, il évoque un “flop total” dans lequel “Tout est fake”.Au RN, on n’a pas manqué non plus de commenter ces images. Gilles Pennelle, le président du groupe Rassemblement national en Bretagne, a estimé qu’Éric Zemmour et son nouveau soutien, Nicolas Bay, avaient fait un bide pour leur meeting au Mont-Saint-Michel. Il en a profité pour tacler son ancien collègue qui a rallié M.Zemmour récemment, en déclarant que l’Archange n’avait jamais été du côté des infidèles.Le camp Zemmour contre-attaquePour l’état-major d’Éric Zemmour, ces railleries n’ont pas lieu d’être. Stanislas Rigault, porte-parole du candidat, n’a pas manqué de répondre à Pierre-Henri Dumont en lui rappelant que son parti affrétait des bus pour remplir une salle afin d’assister à un naufrage en direct. Dans un autre tweet, il recommande au député de faire attention à l’empreinte carbone générée par ses véhicules.Olivier Ubéda, conseiller en charge de l’organisation des meetings, a enfoncé le clou face à Charles Consigny en défendant son champion. Celui-ci a reconnu le droit de son rival à militer, mais pas à manipuler les images. Il a ensuite comparé les chiffres des vues sur YouTube du meeting de Zemmour au Mont-Saint-Michel face à celui de Valérie Pécresse au Cannet.La dynamique Zemmour se poursuitSelon un sondage Ifop paru le 18 février, Éric Zemmour est donné pour la première fois qualifié au second tour de l’élection présidentielle avec 16,5% des intentions de vote. Derrière, ses rivaux se tiennent dans un mouchoir de poche. Marine Le Pen est en troisième position avec 16%, juste devant Valérie Pécresse (15%). Le Président sortant est leader de ce sondage avec 25% des intentions de vote. Au second tour, M.Macron est donné vainqueur face à Éric Zemmour avec 62% des voix, contre 38% pour l’ex-polémiste.En ce qui concerne les parrainages, si Valérie Pécresse et Emmanuel Macron sont d’ores et déjà qualifiés, il va falloir batailler chez Éric Zemmour et Marine Le Pen pour obtenir les 500 signatures requises pour participer à l’élection. Mme Le Pen en totalise actuellement 366 tandis que le candidat du parti Reconquête en a obtenu 291. La date limite pour transmettre les parrainages au Conseil constitutionnel est fixé au 4 mars.

