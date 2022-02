https://fr.sputniknews.com/20220221/air-france-annonce-lannulation-de-ses-vols-prevus-mardi-entre-paris-et-kiev-1055270906.html

Air France annonce l'annulation de ses vols prévus mardi entre Paris et Kiev

Air France annonce l'annulation de ses vols prévus mardi entre Paris et Kiev

La compagnie aérienne nationale française, citée par l’AFP, a fait savoir ce lundi qu’elle suspendait ses deux vols prévus mardi entre Paris et Kiev "au regard... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T11:29+0100

2022-02-21T11:29+0100

2022-02-21T12:19+0100

crise ukrainienne

france

ukraine

vols

air france

suspension

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1045656102_0:65:1920:1145_1920x0_80_0_0_b49ef42081db27e12149f78c497239e3.jpg

Tandis que la situation se tend dans la région, la compagnie aérienne a annoncé ce lundi 21 février l’annulation de ses vols vers la capitale ukrainienne prévus le 22 février, relate l’AFP se référant à l'entreprise.Une décision prise «au regard de la situation sur place et à titre conservatoire».Jusqu'à présent, Air France assurait deux rotations par semaine entre Paris et Kiev, le mardi et le dimanche.La France a recommandé le 19 février à ses ressortissants «dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux» de quitter le pays.D’autres vols suspendusLa compagnie néerlandaise KLM avait déjà annoncé le 12 février la suspension de ses vols vers l’Ukraine. Une décision qui sera en mesure jusqu'à nouvel ordre.Le 19 février, c’est la compagnie allemande Lufthansa qui a pris la décision de suspendre ses vols vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois de février, maintenant tout de même une liaison vers Lviv.

france

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, ukraine, vols, air france, suspension