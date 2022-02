"Cela sent la poudre à canon" en Europe: Minsk explique le prolongement d’exercices avec Moscou

https://fr.sputniknews.com/20220221/cela-sent-la-poudre-a-canon-en-europe-minsk-explique-le-prolongement-dexercices-avec-moscou-1055264030.html

21.02.2022

"Cela sent trop la poudre à canon" en Europe où certains pays voisins de la Biélorussie se voient fournir les armes les plus modernes, a déclaré ce dimanche 20 février le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenine, dressant un bilan préliminaire des exercices russo-biélorusses Détermination alliée-2022.Selon lui, de nombreux groupements militaires se forment sur le territoire des États voisins, qui comprennent notamment des effectifs arrivés "de pays tiers". Les sites d’infrastructure militaire et les moyens de transport y ont été modernisés, et le nombre d'exercices et d'opérations menés près des frontières de l'Union Russie-Biélorussie a considérablement augmenté.Le ministre biélorusse a accusé l'Occident de ne pas vouloir accepter les "lignes rouges" tracées par la Russie dans l'architecture de sécurité de l'Europe, qui sont également pertinentes pour les Biélorusses.Les exercices prolongésMinsk et Moscou ont décidé de prolonger les exercices conjoints de leurs forces de réaction sur fond d’activités militaires accrues près des frontières extérieures de l’Union Russie-Biélorussie et de l’escalade dans le Donbass, a déclaré le ministre biélorusse.Il a expliqué que ces manœuvres permettraient de soigneusement contrôler les étapes de la défense de l’Union qui n’avaient pas été testés lors de l’étape précédente des exercices.Une troisième étape?Les exercices des forces de réaction de l'Union Russie-Biélorussie, organisés sur le sol biélorusse, étaient composés de deux étapes et devaient prendre fin le 20 février.Lors de la première étape, qui s’est terminée le 9 février, les forces des deux pays ont procédé à un redéploiement et à la création de groupements de troupes. Elles se sont entraînées à protéger les sites publics et militaires importants, la frontière aérienne de l’Union et ont testé l’état de préparation de la défense antiaérienne.Lors de la deuxième étape, du 10 au 20 février, ont eu lieu les exercices conjoints "Détermination alliée-2022". Les militaires russes et biélorusses se sont entraînés à repousser une agression extérieure et à lutter contre les attaques terroristes.

