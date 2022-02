https://fr.sputniknews.com/20220221/des-attentats-a-moscou-et-saint-petersbourg-la-diplomatie-russe-commente-lavertissement-us-1055266366.html

Des attentats à Moscou et Saint-Pétersbourg? La diplomatie russe commente l’avertissement US

L’ambassade américaine à Moscou a publié un message d’avertissement à ses concitoyens sur des "menaces d’attaques" dans des endroits publics à Moscou... 21.02.2022, Sputnik France

C’est un message étonnant qu’a publié dimanche 20 février l’ambassade des États-Unis à Moscou. Se référant à des "sources médiatiques", sans préciser lesquelles, elle informe les citoyens américains en Russie qu’il y a un risque terroriste non seulement du côté de la frontière ukrainienne, mais aussi dans les grandes villes russes. Une menace dont même la Russie ne semble pas être au courant.L’ambassade conseille ensuite aux citoyens américains sur le territoire russe de s’informer de la situation en cours, "d’éviter les foules" ou encore d’avoir "des plans d’évacuation qui ne dépendent pas de l’assistance du gouvernement américain".Réaction de MoscouLa porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, visiblement étonnée de la diffusion d’une telle information, s’est publiquement adressée à l’ambassade depuis son compte Telegram: "Avez-vous partagé ces informations avec vos collègues russes par le biais de canaux appropriés? Si non, comment devons-nous le comprendre?".Situation dans le DonbassLes tensions se sont accrues depuis plusieurs jours dans le Donbass, où les autorités locales dénoncent une multiplication des bombardements par l’armée ukrainienne, ayant même fait des victimes parmi les civils du 19 au 20 février. Tandis que la mobilisation générale a été annoncée samedi, femmes, enfants et personnes âgées sont évacués vers la Russie.Alors que les frappes se poursuivent, Kiev et Moscou s’accusent mutuellement d’avoir lancé les hostilités dans la région. L’espoir d’une solution diplomatique est toutefois encore présent. Emmanuel Macron a ainsi proposé la tenue d’un sommet entre les Présidents Biden et Poutine.Jeudi 24 février, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken rencontrerait son homologue russe Sergueï Lavrov avec pour nouvel objectif de préparer le contenu de ce sommet. Pour rappel, le Président russe, qui se défend de tout projet d’invasion de l’Ukraine, réclame que ce pays ne rejoigne jamais l’Otan, ce qu’il considère comme une menace pour la sécurité nationale. L’Alliance a jusqu’ici refusé de céder à cette demande, estimant que Kiev est libre dans ses choix de politique étrangère.

