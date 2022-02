https://fr.sputniknews.com/20220221/en-voulant-se-doter-de-larme-nucleaire-lukraine-risque-de-se-priver-du-nucleaire-civil-1055263258.html

En voulant se doter de l'arme nucléaire, l'Ukraine risque de se priver du nucléaire civil

En voulant se doter de l'arme nucléaire, l'Ukraine risque de se priver du nucléaire civil

Toute tentative de créer une bombe atomique pourrait mener l’Ukraine à une position bien pire que celle où elle se trouve aujourd’hui sur la scène... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T06:37+0100

2022-02-21T06:37+0100

2022-02-21T06:37+0100

escalade dans le donbass

ukraine

russie

volodymyr zelensky

politique

europe

otan

armes nucléaires

nucléaire civil

mémorandum de budapest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1051834632_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ef6f01652d135a6532478a52af394869.jpg

L'Ukraine se retrouverait certainement isolée au niveau international et ferait l'objet de sanctions de l'Onu si elle tentait de construire ses propres armes nucléaires, estime Alexandre Ouvarov, rédacteur en chef d'AtomInfo.ru, un portail sur l'énergie atomique. De plus, il ajoute que la situation à l'intérieur du pays se détériorerait considérablement; Kiev devrait arrêter toutes ses centrales nucléaires, car il lui serait interdit d'importer du combustible pour celles-ci.Quelle serait la réaction de la communauté internationale?Il a expliqué que si l'Ukraine commençait à développer des armes nucléaires sans se retirer du TNP, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) identifierait des signes d'activité nucléaire militaire en Ukraine au cours de ses activités d'inspection et en informerait son organe politique. Lequel, à son tour, transmettrait les rapports au Conseil de sécurité des Nations unies, qui est doté de plus larges pouvoirs, y compris de celui d’instaurer des sanctions internationales et même du recours à la force.Pourtant, si l'Ukraine annonce son retrait du TNP, sa décision sera discutée au Conseil de sécurité des Nations unies, où les arguments de l'Ukraine seront soumis à un examen approfondi, a expliqué Alexandre Ouvarov.Nucléaire civilIl convient également de tenir compte du fait que tous les principaux fournisseurs mondiaux de technologie nucléaire sont réunis au sein d’un groupe informel, dont les règles limitent presque totalement la possibilité de coopérer dans le domaine du nucléaire pacifique avec les États non parties au TNP, a souligné l'interlocuteur de l’agence.Les États parties au TNP possédant des armes nucléaires sont unis dans leur volonté d'empêcher la poursuite de la prolifération des armes nucléaires, rappelle l’interlocuteur de l’agence, "de sorte que l'Ukraine ne devra pas compter sur le soutien politique des pays occidentaux pour ses aspirations nucléaires".Le mémorandum de BudapestLe 19 février, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'il voulait convoquer une rencontre des pays signataires du mémorandum de Budapest de 1994 aux termes duquel l'Ukraine avait renoncé à son arsenal nucléaire hérité de l'URSS en échange des garanties de sécurité de Moscou, Londres et Washington. Selon lui, si cette rencontre n'a pas lieu ou si elle ne permet pas de garantir la sécurité de l'Ukraine, Kiev sera en droit de considérer que le mémorandum ne fonctionne pas.Cette déclaration survient sur fond des tensions qui entourent l’Ukraine ces derniers jours. Face au risque d'une offensive d'envergure des troupes ukrainiennes, l’évacuation vers la Russie des civils des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk est en cours. Depuis trois jours, la situation reste tendue sur la ligne de contact au Donbass, marquée par l’intensification des tirs et des bombardements.

ukraine

russie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

ukraine, russie, volodymyr zelensky, politique, europe, otan, armes nucléaires, nucléaire civil, mémorandum de budapest