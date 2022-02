https://fr.sputniknews.com/20220221/entretien-macron-poutine-dimanche-soir-le-kremlin-revele-des-details-1055266666.html

Entretien Macron-Poutine dimanche soir: le Kremlin révèle des détails

Entretien Macron-Poutine dimanche soir: le Kremlin révèle des détails

Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine le 20 février au soir, pour la seconde fois de la journée. Selon le Kremlin, la situation en Ukraine... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T08:57+0100

2022-02-21T08:57+0100

2022-02-21T09:41+0100

crise ukrainienne

emmanuel macron

vladimir poutine

russie

france

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1055049713_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_14a6fa11af9a68492d6dd70498bf8ea5.jpg

Après avoir échangé une première fois dans l'après-midi pendant près de deux heures, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont de nouveau entretenus par téléphone dans la nuit du 20 au 21 février afin de discuter de la situation en Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, l’appel a été initié par le Président français. Il s'agit de la sixième conversation téléphonique entre les Présidents russe et français depuis le début de l'année.Les dirigeants "ont souligné la nécessité de poursuivre le dialogue entre les ministères des Affaires étrangères et les conseillers politiques", a précisé Dmitri Peskov.Les chefs de la diplomatie russe et français, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, doivent s'entretenir lundi, selon Moscou.Escalade dans le DonbassCes derniers jours, le Donbass a connu une escalade dramatique des activités militaires, les milices locales et les forces de Kiev s'accusant mutuellement de tirs de mortier et d'artillerie.Le 18 février, les républiques autoproclamées, qui craignent que Kiev lance une offensive généralisée, ont annoncé une mobilisation générale et organisé l'évacuation des civils vers la Russie voisine.

russie

france

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

emmanuel macron, vladimir poutine, russie, france, ukraine