Face au désert médical, une mairie de l’Essonne installe une cabine de télémédecine - photos

Consulter un médecin à distance? Pas de problème avec cette cabine installée dans une mairie de l’Essonne qui permet de pallier le manque de personnel médical. 21.02.2022, Sputnik France

Alors que certaines régions continuent de souffrir du manque de personnel médical, accentué par la crise de Covid-19, la télémédecine est en plein essor.Ainsi, pour lutter contre ce phénomène, renforcer l’offre médicale et l’accès aux soins, une cabine médicale de téléconsultation en visioconférence a été installée dans la mairie de Ballainvillois, relate la ville sur son site.Les patients seront autonomes lors de la consultation. Le médecin, présent derrière l’écran,prendra les mesures nécessaires au diagnostic à l’aide des instruments médicaux dans la cabine (stéthoscope, otoscope, oxymètre, tensiomètre, etc.) après avoir écouté le patient.En outre, si besoin, le spécialiste pourra délivrer une ordonnance qui sera imprimée dans le même appareil.Créneaux de consultationsLes habitants auront la possibilité de prendre rendez-vous via une plateforme médicale à partir du 25 février. Puis ils seront accueillis dans l’hôtel de ville toutes les demi-heures pour que le personnel puisse effectuer les protocoles de nettoyage entre chaque visite.Cependant, les habitants de Ballainvilliers devront attendre encore quelques jours avant de pouvoir effectuer leurs premières consultations à distance. La cabine sera prête à accueillir les premiers patients dès le 1er mars, trois demi-journées par semaine au début. Puis, le service pourrait être élargi en fonction de la demande.Quant au public pouvant profiter d’une telle innovation, sont concernés les personnes majeures et les mineurs de plus de 14 ans accompagnés d’un représentant légal.C’est la société H4D qui a offert cet appareil à la mairie.De son côté, Stéphanie Gueu-Viguier, la maire de Ballainvilliers, indique auprès du journal que «le but est de désengorger le cabinet médical en traitant au maximum les soins du quotidien tels que les rhumes ou les certificats médicaux».D’autres cabines installéesUn peu plus tôt, début février, c’est une école d'enseignement supérieur privée à Brest qui a installé une cabine de téléconsultation médicale sur son campus. Un tel dispositif a aussi été installé à la Pharmacie du Parc, à Villenoy (Seine-et-Marne), et à Viane (Tarn).Désertification médicaleD’après une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) sur l’accessibilité aux soins, parue en septembre 2021, environ 3% de la population française, soit 1,7 million de personnes, faisaient partie des moins bien lotis en termes d’accessibilité à la fois aux médecins généralistes, aux infirmiers et aux masseurs kinésithérapeutes. De plus, les trois quarts de ces personnes vivent dans des territoires ruraux.

