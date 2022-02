https://fr.sputniknews.com/20220221/italie-le-volcan-etna-provoque-la-fermeture-de-laeroport-de-catane-1055278007.html

Italie: le volcan Etna provoque la fermeture de l'aéroport de Catane

Un nuage de fumée et de cendres produit par le volcan Etna a contraint l'aéroport de Catane, le plus important de Sicile avec celui de Palerme, à interrompre... 21.02.2022, Sputnik France

Le volcan, dont la majestueuse silhouette domine l'est de la Sicile et notamment la ville portuaire de Catane, a formé une coulée de lave et un panache de fumée et de cendres s'étendant sur plus de dix km, selon la Protection civile de Sicile.Des cendres sont tombées sur les routes, balcons et toits de plusieurs centres urbains la région, notamment à Milo et Acireale, a-t-elle précisé.L'Etna, d'une superficie de 1.250 km2 et qui culmine à 3.357 mètres, est le plus haut volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes depuis environ 500.000 ans.

