La Colombie réglemente l'utilisation industrielle du cannabis medical

Le gouvernement a promulgué la nouvelle législation, qui réglemente l'application du décret approuvé l'année dernière concernant les licences, les quotas et les autorisations pour un accès sûr à l'utilisation du cannabis et de la plante de cannabis et ses dérivés.Duque a affirmé qu'avec cette nouvelle réglementation, la Colombie "est à l'avant-garde de la réglementation de l'utilisation industrielle du cannabis médical en Amérique latine et dans les Caraïbes".Avec ces nouveaux textes, les secteurs de l'alimentation, du textile et des boissons seront autorisés à utiliser des composants non psychoactifs et "d'offrir des produits qui sont demandés sur les marchés nationaux et étrangers", a noté le président colombien.Le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a jugé cette nouvelle législation "très importante" pour garantir "de bonnes pratiques de fabrication".

