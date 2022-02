https://fr.sputniknews.com/20220221/la-has-recommande-de-reserver-le-vaccin-janssen-a-certains-cas-a-risque-1055275464.html

La HAS recommande de réserver le vaccin Janssen à certains cas à risque

La HAS recommande de réserver le vaccin Janssen à certains cas à risque

La Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé lundi de réserver la vaccination avec le vaccin Janssen à certains cas à risque de formes sévères du COVID-19... 21.02.2022, Sputnik France

Selon la HAS, les résultats préliminaires d'une étude suggèrent une légère augmentation du risque d’infarctus du myocarde dans les deux semaines suivant l'injection du vaccin Janssen chez les adultes de moins de 75 ans.La Haute Autorité de Santé rappelle toutefois qu'il s'agit de données préliminaires et que celles-ci doivent être confirmées par d’autres études au niveau international, notamment un examen de l'EMA.Dans l’attente des conclusions de l’EMA, la HAS recommande de reporter les injections avec le vaccin Janssen, sauf chez les personnes à risque de forme sévère de la maladie qui présentent une contre-indication pour les vaccins à ARN messager.

