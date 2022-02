https://fr.sputniknews.com/20220221/la-police-nigeriane-saisit-47-millions-de-dollars-en-faux-billets-1055274860.html

La police nigériane saisit 4,7 millions de dollars en faux billets

La police anti-drogue du Nigeria a démantelé un trafic de faux billets et saisi de la monnaie contrefaite d'une valeur nominale de 4,7 millions de dollars, a... 21.02.2022, Sputnik France

Un suspect a été arrêté vendredi dans le cadre de cette saisie à Abuja, la capitale du Nigeria, a déclaré Femi Babafemi, porte-parole de l'agence.Il a indiqué que cette saisie avait été réalisée grâce à des renseignements reçus par la NDLEA au sujet du transfert de la fausse monnaie.L'argent intercepté a été saisi dans les premières heures de vendredi alors qu'il transitait entre Lagos, le principal centre économique du Nigeria, et Abuja.La NDLEA a ordonné que l'argent et le suspect soient transférés à une agence anti-corruption pour une enquête plus approfondie.

