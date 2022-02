https://fr.sputniknews.com/20220221/la-republique-dominicaine-entame-la-construction-dun-mur-le-long-de-sa-frontiere-avec-haiti-1055268502.html

La République dominicaine entame la construction d'un mur le long de sa frontière avec Haïti

La République dominicaine entame la construction d'un mur le long de sa frontière avec Haïti

La République dominicaine a débuté dimanche la construction d'un mur qui devrait couvrir près de la moitié de sa frontière avec Haïti afin de freiner... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T10:19+0100

2022-02-21T10:19+0100

2022-02-21T10:19+0100

république dominicaine

haïti

mur

immigration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102144/95/1021449556_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_d06567f0ea989304f1a432cc66cb2a32.jpg

La République dominicaine partage l'île caribéenne d'Hispaniola avec Haïti, qui en occupe la partie occidentale.Beaucoup d'Haïtiens entrent clandestinement en République dominicaine pour y travailler comme main d'oeuvre agricole ou dans le secteur de la construction.Selon les estimations du gouvernement de la République dominicaine, environ 500.000 immigrants haïtiens vivaient en dans le pays en 2018, ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants.Le président dominicain, Luis Abinader, a estimé que la première phase du projet de construction serait terminée d'ici neuf mois.Le mur aura 20 centimètres d'épaisseur et fera 3,9 mètres de haut. Il sera équipé de fibre optique pour faciliter les communications, de capteurs de mouvement, de radars, de caméras et de drones.Le projet prévoit également la construction de 70 tours de guet et de 41 portes d'accès pour permettre aux patrouilles de se déplacer.

république dominicaine

haïti

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

république dominicaine, haïti, mur, immigration