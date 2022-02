https://fr.sputniknews.com/20220221/laustralie-rouvre-completement-ses-frontieres-1055267643.html

L'Australie rouvre complètement ses frontières

L'Australie a complètement rouvert lundi ses frontières, permettant aux touristes entièrement vaccinés d'entrer sur son territoire. 21.02.2022, Sputnik France

L'Australie avait maintenu ses frontières fermées pendant presque deux ans en raison de la pandémie de coronavirus.Dan Tehan a ajouté que le secteur du tourisme connaîtrait une "très forte" reprise, la compagnie aérienne australienne Qantas Airways prévoyant de transporter plus de 14.000 passagers en Australie cette semaine.Le tourisme est l'un des plus importants secteurs en Australie, représentant 60 milliards de dollars australiens (38 milliards d'euros) et environ 5% des emplois dans le pays.

