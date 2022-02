https://fr.sputniknews.com/20220221/le-parlement-libanais-proroge-une-loi-permettant-un-audit-de-sa-banque-centrale-1055278316.html

Le Parlement libanais proroge une loi permettant un audit de sa banque centrale

Le Parlement libanais proroge une loi permettant un audit de sa banque centrale

Le Parlement libanais a prorogé lundi une loi levant le secret bancaire afin de faciliter un audit de la banque centrale du pays, condition essentielle pour... 21.02.2022, Sputnik France

Un tel audit figure sur la liste des réformes que les donateurs ont exigées avant d'aider le Liban à sortir de la crise financière qui a plongé quatre Libanais sur cinq dans la pauvreté et privé la plupart des épargnants de comptes bancaires en dollars, selon les Nations unies.Ces réformes doivent s'attaquer également à la corruption, en grande partie à l'origine de la crise qui a provoqué l'effondrement de la livre libanaise.La loi avait originellement été approuvée en décembre 2020 pour une durée limitée à un an.Celle-ci est désormais applicable jusqu'à la fin de l'audit, selon Ibrahim Kanaan, président de la commission parlementaire du budget et des finances.Le cabinet de conseil en restructuration Alvarez & Marsal (A&M), engagé par le gouvernement libanais pour réaliser l'audit, s'était initialement retiré en novembre 2020 en disant ne pas avoir reçu les informations requises. Un deuxième contrat a été signé en septembre 2021, mais l'audit n'a pas encore commencé, A&M ayant demandé plus d'informations à la banque centrale.Un porte-parole de la banque centrale a déclaré à Reuters avoir fourni "toutes les informations" et exhortait A&M à commencer l'audit.

