Le président sénégalais salue l'"ouverture" de l’Allemagne en matière d’intégration des minorities

Le président sénégalais Macky Sall a salué, lundi à Dakar, l'"ouverture" de l’Allemagne en matière d’intégration des personnes issues des minorités, rapporte... 21.02.2022, Sputnik France

Ce dernier est arrivé dimanche à Dakar pour une visite officielle de trois jours au Sénégal.Frank-Walter Steinmeier va présider, cet après-midi, la cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau siège du Goethe-Institut à Dakar, un bâtiment qui allie "tradition et modernisme dans une vision écologique qui s’inspire des constructions traditionnelles sénégalaises en terre cuite", indique la même source.Mardi, le président allemand se rendra à Gorée pour visiter la Maison des esclaves et la maison d’éducation Mariama-Bâ, de même qu’il aura un entretien avec des experts sur la situation du Sahel.Il se rendra aussi à Diamniadio, sur le site du projet Madiba de l’Institut Pasteur, pour s’enquérir de l’évolution de la production de vaccins contre le Covid-19.Le séjour à Dakar du président allemand sera marqué de même par une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, et par des entretiens avec des membres des groupes parlementaires de ladite institution.

