https://fr.sputniknews.com/20220221/le-spoutnik-light-peut-devenir-le-vaccin-de-rappel-le-plus-utilise-apres-une-decision-chinoise-1055278110.html

Le Spoutnik Light peut devenir le vaccin de rappel le plus utilisé après une décision chinoise

Le Spoutnik Light peut devenir le vaccin de rappel le plus utilisé après une décision chinoise

La Chine a approuvé la vaccination en mix&match contre le Covid-19 ce qui peut conduire le Spoutnik Light à devenir le rappel universel dans de nombreux pays... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T15:54+0100

2022-02-21T15:54+0100

2022-02-21T15:54+0100

spoutnik light, vaccin anti-covid

vaccination

chine

dose de rappel

covid-19

centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa

sinopharm

spoutnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1055276445_0:174:3229:1990_1920x0_80_0_0_4b17e00aa676f548286928f081d3e69e.jpg

Le vaccin anti-Covid russe Spoutnik Light peut devenir le rappel universel pour les personnes immunisées avec des vaccins chinois inactivés dans le monde suite à la décision annoncée le 20 février par les autorités chinoises de recommander la stratégie de revaccination mix&match avec les vaccins à base de vecteurs adénoviraux.Les vaccins produits par les sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm sont largement utilisés, avec plus de 4,7 milliards de doses fournies en Chine et dans le monde. Alors que le Conseil d'État chinois a autorisé le mix&match uniquement pour les vaccins de fabrication nationale, le vaccin monodose russe Spoutnik Light, qui est le premier composant du vaccin Spoutnik V (adénovirus humain recombinant de sérotype 26, rAd26), peut devenir une solution pour revacciner les personnes ayant reçu des vaccins chinois dans d'autres pays.Efficacité et innocuitéUne étude menée en Argentine indique qu'une combinaison du Spoutnik Light avec les vaccins anti-Covid produits par AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et Cansino induit une réponse plus forte des anticorps et des lymphocytes T. Le Spoutnik Light utilisé en rappel avec le vaccin inactivé de Sinopharm provoque notamment une réponse immunitaire 10 fois plus élevée que pour deux injections de Sinopharm.Le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa, qui a été le pionnier de l'approche mix&match pour la revaccination contre le Covid-19, affirme que l’association du Spoutnik Light à d’autres vaccins a démontré un profil d'innocuité élevé sans effets indésirables graves.Spoutnik LightÀ ce jour, le vaccin monodose Spoutnik Light a été approuvé dans plus de 30 pays qui comptent au total plus de 2,5 milliards d’habitants. Plusieurs pays, notamment l’Argentine, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Saint-Marin et les Philippines, l’ont approuvé en tant que rappel universel.Le vaccin à double dose Spoutnik V est autorisé dans 71 pays avec une population totale de plus de quatre milliards d’habitants. Le Spoutnik V crée une réponse immunitaire plus forte et durable que de nombreux autres vaccins contre le SRAS-CoV-2, y compris contre son variant Omicron. Cette réponse est encore renforcée par le Spoutnik Light en rappel.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

spoutnik light, vaccin anti-covid, vaccination, chine, dose de rappel, covid-19, centre d’épidémiologie et de microbiologie russe gamaleïa, sinopharm, spoutnik v