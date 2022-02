https://fr.sputniknews.com/20220221/les-cosaques-du-don-pretent-main-forte-aux-refugies-du-donbass-en-russie-1055281355.html

Les cosaques du Don prêtent main forte aux réfugiés du Donbass en Russie



Après le début de l’escalade dans le Donbass, plusieurs milliers de civils ont dû quitter leur domicile pour trouver refuge en Russie. Dans une interview à... 21.02.2022, Sputnik France

À la suite de l'intensification des bombardements par l'armée ukrainienne, les Républiques autoproclamées du Donbass ont procédé le 18 février à l’évacuation de civils vers la Russie voisine. La région limitrophe de Rostov-sur-le-Don héberge actuellement plus de 6.500 réfugiers. Ce sont les cosaques du Don qui sont parmi les premiers venus à leur aide.Il précise que les atamans des okroug du Sal, de Taganrog et de Novotcherkassk ont déjà trouvé des refuges pour les réfugiers et s’occupent de la livraison de produits de première nécessité (lits, vêtements, nourriture).Dans l’espoir d’un règlement rapide de la criseIl compte sur un règlement rapide de la crise dans les Républiques autoproclamées, en s’attendant à ce que "les partenaires occidentaux se rendent à la raison et viennent à la table des négociations".Alexandre Kaminski fait valoir aussi le soutien, la gentillesse et la générosité des habitants locaux qui sont prêts à partager les derniers objets dont ils disposent, citant à titre d’exemple une femme qui a apporté deux pains de savon, quatre tasses et une serviette. "Une petite chose qui semble être insignifiante, mais très importante pour ces gens qui n'ont même pas un verre d'eau".Les évacuations en coursLes tensions s'exacerbent dans la région depuis le 17 février, comme le constatent les observateurs de l’OSCE. Les autorités des deux Républiques autoproclamées envisagent d’évacuer jusqu’à 700.000 personnes sur le territoire russe. Pour l’instant, plus de 53.000 sont arrivées sur le territoire russe. Elles ont été réparties dans 101 centres d'hébergement.De nombreuses régions russes se sont déclarées prêtes à accueillir des réfugiés. Dans les Républiques autoproclamées, les départs vers la Russie se poursuivent et de nouveaux trains spéciaux ont été affrétés.

