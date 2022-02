https://fr.sputniknews.com/20220221/les-militaires-russes-detruisent-deux-blindes-ukrainiens-qui-ont-viole-la-frontiere-1055273585.html

Les militaires russes détruisent deux blindés ukrainiens qui ont violé la frontière

Les militaires russes détruisent deux blindés ukrainiens qui ont violé la frontière

L'armée russe et les gardes-frontières ont empêché un groupe de saboteurs de violer la frontière d'État de la Fédération de Russie depuis le territoire de... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T13:51+0100

2022-02-21T13:51+0100

2022-02-21T14:36+0100

escalade dans le donbass

donbass

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1055272101_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_835c49658c04fa74040a374e06c0fc82.jpg

Cinq membres d'un groupe de sabotage ukrainien ont été tués par les troupes russes et les gardes-frontières du FSB après avoir tenté de franchir illégalement la frontière russe, a annoncé le district militaire sud de la Russie. Aucun membre des gardes-frontières et des forces armées russes n'a été blessé selon le ministère de la Défense russe."La subdivision du district militaire sud, ainsi que le détachement frontalier du FSB de Russie, ont empêché un groupe de saboteurs et de reconnaissance de violer la frontière d'État de la Russie depuis le territoire de l'Ukraine"L'incident aurait eu lieu à la frontière entre l'Ukraine et la région russe de Rostov à proximité du village de Mityakinskaya vers 6h du matin. Pendant les combats, deux véhicules de combat d'infanterie des forces armées ukrainiennes auraient tenté de récupérer les saboteurs qui ont violé la frontière, mais ceux-ci ont été détruits à l'aide d'armes antichars après être passés côté russe.Plus tôt dans la matinée, la république autoproclamée de Donetsk a annoncé qu'elle menait des opérations pour neutraliser des saboteurs ukrainiens qui souhaitaient attenidre les frontières de la Fédération de Russie sur le flanc sud. L'Ukraine a déclaré que ces déclarations étaient purement mensongères. Cet incident est le second de la journée. Ce matin, un poste-frontière de la région de Rostov a été détruit par un obus tiré depuis le territoire de l'Ukraine.

donbass

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

donbass, russie