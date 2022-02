https://fr.sputniknews.com/20220221/macron-propose-la-tenue-dun-sommet-biden-poutine-1055265222.html

Macron propose la tenue d'un sommet Biden-Poutine

Macron propose la tenue d'un sommet Biden-Poutine

Selon l’Élysée, les Présidents russe et américain ont accepté de se rencontrer lors d'un sommet proposé par leur homologue français. Le Kremlin n'a pas encore... 21.02.2022, Sputnik France

2022-02-21T07:00+0100

2022-02-21T07:00+0100

2022-02-21T07:00+0100

france

russie

états-unis

ukraine

sommet

emmanuel macron

vladimir poutine

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1055037516_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_e39dd39e3a9b2a5bb38a75a612d917f6.jpg

Le Président français a proposé le 20 février qu'un sommet puisse se tenir entre le Président Biden et le Président Poutine "sur la sécurité et la stabilité stratégique en Europe", a annoncé lundi l'Élysée dans un communiqué.Joe Biden et Vladimir Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet, est-il précisé.Ce sommet ne pourra toutefois se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, est-il indiqué, alors que la Russie dément catégoriquement les plans d’invasion qui lui sont attribués.Le Président français s'était entretenu une première fois avec ses homologues américain et russe plus tôt dans la journée.Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui doivent se rencontrer le 24 février, prépareront le contenu du sommet.

france

russie

états-unis

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, russie, états-unis, ukraine, sommet, emmanuel macron, vladimir poutine, joe biden