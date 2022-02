https://fr.sputniknews.com/20220221/palestine-decouverte-de-tombes-de-lepoque-romaine-sur-un-chantier-a-gaza-1055284958.html

Palestine: découverte de tombes de l'époque romaine sur un chantier à Gaza

Les tombes ont été découvertes près de la ville de Beit Lahia, sur le site de travaux de construction d'une zone résidentielle.Naji Sarhan, fonctionnaire du ministère des Travaux publics de Gaza, a confirmé la découverte et a fait état de l'existence de "preuves" de la présence d'autres tombes sur le site.Les travaux de construction ont été interrompus et des experts du ministère des Antiquités et du Tourisme de Gaza ont commencé à répertorier les pierres tombales et les objets, ont indiqué des responsables.Un expert, qui a requis l'anonymat, a déclaré que les tombes étaient considérées comme faisant partie d'un cimetière lié au site romain voisin de Balakhiya.Le mois dernier, une église byzantine du Ve siècle a été rouverte par le gouvernement palestinien, après des années de travaux de restauration, soutenus par des donateurs étrangers.

