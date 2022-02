https://fr.sputniknews.com/20220221/poutine-propose-au-parlement-de-reconaitre-les-republiques-du-donbass--1055280467.html

Poutine reconnaît les Républiques du Donbass

Après avoir étudié les demandes des dirigeants des Républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk, Vladimir Poutine a reconnu leur indépendance. 21.02.2022, Sputnik France

La Russie reconnaît l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, a déclaré ce lundi 21 février le Président russe Vladimir Poutine lors d'une allocution télévisée où il a expliqué sa décision.Avant de faire cette annonce, Vladimir Poutine a rappelé que la Russie avait "tout fait pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine" et qu'elle se battait "avec persévérance et patience" depuis toutes ces années pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu approuvant les accords de Minsk pour résoudre la situation dans le Donbass.Moscou signe des accords de coopération avec Donetsk et Lougansk Vladimir Poutine a signé un décret sur la reconnaissance des deux Républiques et des accords de coopération et d'aide mutuelle avec leurs dirigeants, Denis Pouchiline et Leonid Pasetchnik.La cérémonie de signature a été diffusée en direct à la télévision russe.Les deux chambres du parlement russe confirmeront la décision du Président Poutine de reconnaître l'indépendance de la RPL et de la RPD lors des réunions du 22 février, a déclaré le vice-président de la Douma (chambre basse), Petr Tolstoï.Les chefs des deux Républiques se sont adressés ce 21 février au Président russe, demandant de reconnaître leur indépendance sur fond d'escalade dans le Donbass et face à une menace d'une offensive d'envergure des forces ukrainiennes.

