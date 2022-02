https://fr.sputniknews.com/20220221/royaume-uni-plus-de-30000-foyers-toujours-prives-delectricite-apres-eunice-1055280672.html

Royaume-Uni: plus de 30.000 foyers toujours privés d'électricité après Eunice

Royaume-Uni: plus de 30.000 foyers toujours privés d'électricité après Eunice

Plus de 30.000 foyers sont toujours privés d'électricité lundi au Royaume-Uni après les ravages de la tempête Eunice, alors que Franklin, la troisième tempête... 21.02.2022, Sputnik France

Le secrétaire d'état à l'énergie, Greg Hands, a indiqué qu'"environ 32.000 foyers n'ont toujours pas été raccordés ce matin au réseau électrique, dont 12.000 dans le sud-est de l'Angleterre et l'East Anglia."A la question de savoir pourquoi il fallait plusieurs jours pour rétablir le courant, M. Hands a relevé que c'est en partie "parce qu'il y a eu des tempêtes successives - nous avons eu la tempête Franklin, qui a entravé une partie des efforts de secours et de rétablissement du courant pour les gens", soulignant toutefois que "dans l'ensemble du Royaume-Uni, 1,3 million de foyers ont été réalimentés en électricité".La tempête Franklin a provoqué de vastes inondations et des perturbations dans les transports lundi matin. Plusieurs opérateurs ferroviaires ont ainsi émis des avis d'interdiction de voyage, leurs services étant paralysés par des vents violents et des pluies diluviennes.Au moment où la tempête Franklin succède aux tempêtes Dudley et Eunice de la semaine dernière, le service météorologique britannique a émis une alerte orange pour des vents violents en Irlande du Nord et une alerte jaune pour une grande partie du reste du Royaume-Uni.

