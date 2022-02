https://fr.sputniknews.com/20220221/tempete-franklin-deux-deces-en-france-1055270956.html

Tempête Franklin: deux décès en France

La tempête Franklin qui a frappé le nord de la France dans la nuit de dimanche à lundi a fait deux morts dans la Manche, rapportent les médias locaux citant... 21.02.2022, Sputnik France

Un couple de septuagénaires a été retrouvé mort, noyé dans leur voiture emportée par les eaux alors qu'il circulait sur une route submersible à Bricqueville-sur-Mer, dans la Manche, au moment de la pleine mer, indique la chaîne d'information en continu BFMTV qui cite les services de pompiers.Après la tempête Eunice qui a occasionné d'importants dégâts matériels et fait plusieurs blessés, le nord de la France est balayé par une seconde tempête cette fois-ci baptisée Franklin.Quatre départements du nord de la France ont été de nouveau placés, par Météo France, en alerte orange pour "vents violents". Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime qui ont été touchés dans la nuit de dimanche à lundi par un "nouvel épisode tempétueux circulant rapidement, d’une intensité moindre que la récente tempête Eunice, nécessitant toutefois une vigilance particulière".Cet épisode est marqué par un "front froid très actif" avec des rafales "généralement comprises entre 100 et 110 km/h avec des pointes possibles à 120 voire 130 km/h" associé à de fortes vagues sur le littoral de la Manche.Si elle n'a pas fait de mort en France, la tempête Eunice a coûté la vie à au moins 16 personnes en Europe (Pays-Bas, Pologne, Angleterre, Allemagne, Belgique et Irlande).

